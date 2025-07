Cristiano Ronaldo ha preso una decisione inaspettata dopo la tragedia che ha colpito Diogo Jota: un gesto che sta commuovendo il mondo del calcio.

Il mondo del calcio è ancora scosso dalla tragedia che il 3 luglio ha colpito Diogo Jota e suo fratello André Silva: entrambi sono morti in un incidente in Lamborghini sull’autostrada A‑52 vicino a Zamora, in Spagna. Il giovane attaccante del Liverpool, 28enne, aveva appena ufficializzato il suo matrimonio e lasciato tre figli piccoli.

CR7 – ex compagno di Nazionale – ha deciso di fare la sua parte. Alcune fonti riferiscono che Cristiano Ronaldo si è offerto di sostenere economicamente il figlio primogenito di Jota, garantendo un contributo annuo di circa 200.000 €, fino al compimento dei 18 anni del bambino. Un gesto che riflette la generosità che ormai contraddistingue il campione portoghese, già noto per numerose iniziative benefiche.

Il gesto è stato accolto con grande solidarietà da parte di tifosi e colleghi. Il Liverpool ha ritirato la maglia numero 20 in memoria di Jota. Uno dei tanti omaggi a cui si sono uniti giocatori come Benito Smalling, Lionel Messi e LeBron James.

Foto: Kikapress