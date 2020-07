Dirty Dancing, il miracolo nel lago della famosa scena del film cult

Non c’è dubbio che Dirty Dancing, film del 1987 che ha consacrato alla fama mondiale Patrick Swayze e Jennifer Grey, sia un film intramontabile. Così come lo sono le sue location e soprattutto il lago di una famosa scena. Un lago unico al mondo, protagonista di un vero e proprio miracolo naturale.

Ha fatto sognare intere generazioni il film diretto da Emile Ardolino e se in tanti si sono avvicinati alla danza proprio grazie a questa pellicola, tutti noi abbiamo provato almeno una volta ad imitare una delle celebri prese: il sollevamento nel lago.

Ebbene proprio quel lago, che fa da cornice ad uno dei momenti più romantici del film, è protagonista di un vero miracolo. Il Mountain Lake è tornato a riempirsi dopo 12 anni. Se quando è stato girato il film i livelli del lago erano ottimali, poco dopo sono cominciati a scendere fino a rimanere asciutto nel 2008.

Gli scienziati hanno sottolineato come si tratti di un ciclo che si ripete negli anni: il lago ogni 400 anni si asciuga completamente per poi ricaricarsi e iniziare così un nuovo ciclo naturale. Nessuna interferenza da parte dell’uomo: si tratta di un miracolo della natura, una sorta di processo di auto-pulizia.

Negli ultimi anni un aiuto, se così possiamo dire, dall’uomo il lago lo ha ricevuto e pare che ora stia dando i suoi frutti. Gli scienziati hanno cercato di identificare e riparare i buchi presenti nel letto del lago e sui suoi lati.

The lake from Dirty Dancing is coming BACK! Good news in 2020? Add that to the very, very small pile. pic.twitter.com/ii6TxW62sS

— Rev. Lucy Gibbs (@lucygibbs14) July 15, 2020