Un dettaglio nei pantaloni di Donald Trump ha scatenato teorie virali sui social: cosa c’è davvero dietro quel rigonfiamento?

Negli ultimi giorni una serie di foto di Donald Trump hanno acceso i riflettori su un dettaglio insolito: un rigonfiamento sospetto visibile nei pantaloni durante alcune apparizioni pubbliche. L’immagine è diventata virale sui social, scatenando un’ondata di teorie, battute e, in alcuni casi, preoccupazioni per la salute del Presidente americano.

Le ipotesi sono tante: alcuni utenti che hanno suggerito l’uso di un catetere urinario, ipotizzando problemi legati all’incontinenza. Altri hanno persino collegato il tutto alla demenza frontotemporale, che può includere disturbi del controllo vescicale. La teoria più ripresa online è quella del catetere Foley, un dispositivo medico utilizzato in casi di difficoltà urinarie, che secondo alcuni si intravedeva sotto i pantaloni, con un profilo compatibile con il tubo aderente alla gamba.

Non è la prima volta che Trump viene osservato in pubblico per segnali fisici insoliti. Durante un evento UFC, alcuni spettatori hanno notato una forma anomala sulla sua gamba, alimentando congetture su un possibile tutore o dispositivo medico. La discussione ha toccato persino questioni neurologiche: c’è chi ha ipotizzato che Trump soffra di piede cadente, un disturbo che rende difficile sollevare la parte anteriore del piede, spesso legato a danni nervosi o a condizioni neurologiche.

Secondo il dottor Sean Barbabella, medico personale di Trump, il Presidente sarebbe in “ottime condizioni cognitive e fisiche“. In un check-up approfondito Trump avrebbe ottenuto un punteggio perfetto nel test MoCA (Montreal Cognitive Assessment), spesso usato per individuare segnali precoci di decadimento mentale.

Foto: Kikapress