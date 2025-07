Mary Trump: “Donald non riesce più ad allacciarsi le scarpe”, le sue parole riaccendono il dibattito sullo stato di salute del presidente.

Le condizioni di salute di Donald Trump tornano a far discutere, complice una nuova uscita di Mary Trump, nipote del presidente americano e nota psicologa. Secondo quanto dichiarato pubblicamente, l’uomo non sarebbe più in grado nemmeno di allacciarsi le scarpe, a causa di un presunto declino cognitivo. Una frase che ha fatto scalpore e riaperto il dibattito sullo stato fisico e mentale del candidato repubblicano, già sotto la lente mediatica in vista delle elezioni. Ma si tratta di una denuncia fondata o solo dell’ennesima provocazione? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Donald Trump, sai quanto guadagna il Presidente degli Stati Uniti? La cifra non è quella che pensi. Guadagna di più Elon Musk

Photo Credits: Shutterstock