La cometa Neowise sta per salutarci ma il cielo non finisce di regalare emozionanti spettacoli: arriva la pioggia di meteoriti

Ultimi giorni per poter ammirare a occhio nudo, lo spettacolo della cometa di Neowise. Ma lo spettacolo nei cieli non finirà: è in arrivo una pioggia di meteoriti.

Dopo la cometa Neowise arriva la pioggia di meteoriti: ecco quando vederla

Leggi anche: >> SCOPERTA LA “SORELLA” DELLA TERRA A 100 ANNI LUCE DA NOI: È BITABILE?

Ancora pochi giorni e dovremo dire addio alla cometa Neowise che tornerà sì a farci visita ma tra 6683 anni stando agli ultimi calcoli. Quindi non perdetevi questo spettacolo unico e inaspettato. Lei brilla tutta la notte ed anche se la sua intensità va piano piano affievolendosi, guardando sotto il Grande Carro è possibile ammirarla anche ad occhio nudo.

Ma se non doveste riuscire nell’intento, preparatevi per un altro grande spettacolo. E’ iniziata da qualche giorno l’annuale pioggia di meteoriti Perseidi.

Si tratta di uno sciame meteorico che la Terra attraversa nel periodo estivo mentre orbita intorno al Sole. Sarà possibile vederle più o meno fino al 20 di agosto.

“A differenza di molti eventi celesti – ha dichiarato il dott. Robert Massey, della Royal Astronomical Society – le docce meteoriche sono facili da guardare e non sono necessarie attrezzature speciali, sebbene una sedia reclinabile e una coperta rendano la visione molto più confortevole.”

Il momento clou di questa magica pioggia sarà nella notte tra i 12 e il 13 agosto: potreste vederne anche 150 all’ora. Lo spettacolo è appena cominciato, pronti ad esprimere desideri?

Crediti foto@Shutterstock