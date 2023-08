I fulmini possono diventare un rischio concreto: come ci si deve comportare in caso di temporale?

In caso di temporali e fulmini verrebbe da pensare che mettersi al riparo in casa sia la scelta più corretta e sicura. Vediamo insieme perché non è sempre così.

Parlando di protezione dai fulmini, infatti, emerge la figura della gabbia di Faraday. Pensa alle auto, agli autobus o ai treni: essi agiscono come gabbie di Faraday. Quando sei all’interno di uno di questi veicoli durante un temporale, sei al sicuro dai fulmini, purché le finestre siano chiuse. Questa caratteristica è dovuta al fatto che queste strutture sono costruite con materiali che conducono l’elettricità, generalmente il metallo, creando una sorta di barriera protettiva contro i fulmini.

Ma cosa fare se un temporale ti sorprende all’aperto? Qui è importante comprendere come i fulmini colpiscono. Essi tendono a colpire gli oggetti che svettano più in alto, quindi è fondamentale evitare alberi, pali della luce, antenne o qualsiasi elemento elevato.

Anche le colline e le cime delle montagne devono essere abbandonate rapidamente; al contrario, cerca rifugio in punti più bassi. Qui, accovacciati e stringi le braccia mentre copri la testa con le mani. Questa posizione riduce la superficie esposta al fulmine. Mai sdraiarsi a terra! Anche gli ombrelli vanno chiusi, poiché possono condurre l’elettricità.

Altri fattori di rischio e precauzioni da prendere:

Oggetti metallici come biciclette, motociclette e mazze da golf non offrono protezione contro i fulmini. Mantieni almeno cinque metri di distanza dagli oggetti piccoli e almeno 50 metri da oggetti più grandi come antenne o pilastri.

Foto: Shutterstock