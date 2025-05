Il presidente francese Emmanuel Macron è atterrato in Vietnam per una visita ufficiale, ma ciò che ha attirato l’attenzione non è stato tanto il programma diplomatico, bensì un gesto improvviso e decisamente fuori protocollo da parte della moglie Brigitte. Un video diventato virale sui social ha immortalato una scena decisamente imbarazzante: un vero e proprio schiaffo della Première Dame al marito, proprio all’apertura del portellone dell’aereo presidenziale. Subito dopo, Macron ha tentato di porgere il braccio alla moglie per aiutarla nella discesa, ma lei lo ha ignorato completamente, preferendo aggrapparsi alla ringhiera della scaletta. Secondo un esperto di lettura labiale, la Première Dame avrebbe rivolto parole durissime al marito. Ma cosa gli ha detto davvero? Proviamo a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

