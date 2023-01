Ferragni comprano casa sul Lago di Como, il malcontento di qualche abitante su quanto potrebbe accadere tra qualche mese

Chiara Ferragni e Fedez comprano cosa sulle sponde del Lago di Como ma qualcuno ha nutre qualche perplessità sul futuro della zona...

La notizia ormai è di dominio pubblico: secondo il settimanale Chi, Chiara Ferragni e Fedez avrebbero comprato una splendida villa sul Lago di Como, per la precisione a Pognana Lario.

Mentre Chiara si prepara per condurre due serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, il gossip sulla nuova dimora dei Ferragnez riaccende i riflettori sul Lago di Como, così come accadde con George Clooney quando decise di comprare casa proprio qui.

La notizia è senz’altro positiva in termini di visibilità e turismo ma non tutti hanno mostrato lo stesso entusiasmo per l’arrivo degli influencer in città. Ad essere preoccupati per il futuro, infatti, sarebbero i residenti, che temono con l’aumento del turismo anche l’aumento sconsiderato del prezzo della case.

“I nostri figli non potranno comprare case nei loro paesi d’origine. Prezzi folli. Bisognerebbe mettere un freno o comunque dei limiti a queste speculazioni” ha scritto una lettrice di QuiComo, preoccupata dello scenario immobiliare dei prossimi mesi.

Foto: Kikapress