Avrai fortuna e soldi nel 2023? Prepara questa torta ‘miracolosa’ nelle feste: se lo trovi nella tua fetta sarà un anno ricco

La tradizione della torta di buon auspicio fa il giro del mondo e arriva fino alle nostre tavole: chi mangerà la fetta fortunata?

Tra i riti di buon auspicio per il nuovo anno, spunta una ricetta singolare che potrebbe portare fortuna e denaro a chi la mangia se preparata per la notte di Capodanno.

Si tratta, infatti, di una torta particolare, a dir poco “miracolosa”, dove non tutte le fette sono uguali, anzi. Una persona soltanto infatti riceve una fetta con una moneta nascosta precedentemente all’interno dell’impasto, e sarà proprio lui a ricevere fortuna e prosperità per l’anno nuovo.

La torta, secondo le tradizioni locali, ha ingredienti e aspetto diversi. In Cina, ad esempio, si tratta di una torta di riso, chiamata anche nian gao (che significa “torta dell’anno”). In Scandinavia, invece, la torta fortunata è un budino di riso con una mandorla nascosta all’interno, al posto di una moneta.

Ma le superstizioni e le tradizioni legate al cibo non finiscono di certo qui e cambiano di Paese in Paese: In Spagna, ad esempio, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre molte persone mangiano 12 chicchi d’uva, esprimendo un desiderio per ogni acino. In alcuni Paesi dell’Europa del Nord, il pesce in salamoia viene consumato a Capodanno nella speranza di portare prosperità e buona fortuna per l’anno nuovo, e in Italia, come è noto, le lenticchie sono considerate da sempre un alimento portafortuna da mangiare proprio l’ultimo dell’anno.

Foto: Kikapress