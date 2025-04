Giorgia Meloni sceglie spesso il bianco per i suoi outfit istituzionali. Una preferenza che non passa inosservata.

Nelle sue apparizioni pubbliche ufficiali, non è raro vedere Giorgia Meloni vestita di bianco. Tailleur impeccabili, linee essenziali e uno stile preciso che si ripete con una certa costanza. La scelta di questo colore, decisamente poco comune nel guardaroba della politica italiana, ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, analisti e appassionati di dress code istituzionale. Dietro al bianco, infatti, potrebbe nascondersi una strategia comunicativa ben studiata. Ma cosa spinge il Presidente del Consiglio a tornare più volte su questa nuance luminosa ma rigorosa? Lo ha fatto sia nel suo incontro con Papa Francesco che in quello con il presidente americano Donald Trump. Ma qual è il significato del suo vestire di bianco? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Donald Trump, problema di salute per il Presidente degli USA? Quel grosso e misterioso livido notato durante la conferenza stampa

Photo Credits: Shutterstock