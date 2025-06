Giulia Salemi ha scelto i social per condividere con i suoi follower una riflessione intensa e personale, legata alle sue origini iraniane e al conflitto in corso in Medio Oriente. Con la voce di chi si sente impotente ma profondamente coinvolta, l’influencer e conduttrice ha raccontato la preoccupazione che sta vivendo per i suoi familiari ancora in Iran, uno dei Paesi coinvolti nelle recenti tensioni geopolitiche.

Attraverso una story su Instagram, ha definito la situazione “dolorosa e straziante”, sottolineando quanto sia difficile assistere da lontano al dramma di popoli coinvolti in guerre che travolgono innocenti. Ha richiamato l’attenzione sulle vittime civili che, più di chiunque altro, subiscono le conseguenze del conflitto.

Nel suo appello, ha voluto ricordare anche i suoi parenti in Iran, descrivendoli come “in pericolo”, pur senza scendere nei dettagli. Il legame di Giulia con la terra della madre è noto da tempo: non solo attraverso i ricordi d’infanzia a Teheran, ma anche per le sue precedenti prese di posizione. Già nel 2022, dopo la morte di Mahsa Amini, era intervenuta pubblicamente per sostenere le donne iraniane e il loro coraggio.

