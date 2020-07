Decidere di prendere un animale domestico è una scelta complessa, specie se si hanno bambini piccoli. I conigli possono essere una giusta scelta?

Avere un animale domestico è una grande responsabilità e un grande impegno, che si tratti di un cane, un gatto, un pesciolino rosso o un coniglio. Ed è proprio di questi ultimi che vogliamo parlare oggi. Questi batuffoli simpatici, sono animali domestici ideali per bambini piccoli?

I conigli non sono animali domestici ideali per i bambini piccoli

La decisione di prendere un animale domestico non è mai facile; sebbene siano meravigliosi e teneri, cani e gatti (i più comuni animali domestici) comportano un grande impegno. Non sono peluche che possono essere presi e lasciati senza colpo ferire. Ma se decidete di avventuravi in questa impresa, la vostra vita non potrà che migliorare e anche i vostri bambini ne trarranno beneficio.

Quali sono gli animali domestici più adatti per dei bambini piccoli?

Si pensa che animali come criceti, conigli e cavie essendo animali amichevoli e avendo un pelo soffice da accarezzare, siano perfetti come primo animale domestico per un bambino piccolo.

In realtà non è così, come spiega Sara Ochoa, veterinaria specializzata in piccoli animali, ad Insider.com.

“I conigli non sono animali resistenti. – spiega Ochoa – Possono ammalarsi molto rapidamente e sono molto fragili. Non li consiglio mai come animali domestici per una famiglia con bambini di età inferiore ai 7 anni”.

La verità è che non c’è un animale più adatto di un altro; sta tutto nel buon senso, nell’educare i bambini a capire come comportarsi nei confronti degli animali e ovviamente a non scegliere specie che possano essere pericolose.

Crediti foto@Shutterstock