Ha una fame da record il buco nero J2157: un team di scienziati internazionale ha scoperto che 'mangia' al giorno una massa pari a quella del Sole.

In una galassia lontana c’è un buco nero molto affamato: ‘Non sappiamo come si è formato‘ spiegano gli esperti, ma la sua fame è da record. Ogni giorno divora una massa pari a quella del Sole.

Il buco nero da record, divora un Sole al giorno: come si è formato?

E’ più grande di quello scoperto all’interno della nostra galassia, e ha una fame da record. Si chiama J2157 è stato scoperto nel 2018 e ha una massa pari a 34 miliardi di soli. A determinare la ‘carta d’identità’ di questo cuore di tenebra, è stato un team di ricercatori internazionali dell’Università Nazionale Australiana, coordinato dal professor Christopher A. Onken. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Questo ‘mostro galattico’ si trova a miliardi di anni luce dal Sistema Solare e si è formato quando l’Universo era molto giovane. Gli scienziati tuttavia non sanno come si sia formato.

“Si tratta di uno dei più grandi e più voraci buchi neri dell’universo e non sappiamo ancora come si è formato – ha spiegato Onken. – E’ come se il buco nero al centro della nostra galassia divorasse due terzi delle sue stelle. Siamo molto eccitati, perché questo buco nero potrà aiutarci a imparare molto sulla galassia in cui si sta accrescendo”.

Sebbene sia un buco nero da record per la sua fame, non il più massivo in assoluto. Ad avere il primato è quasar TON 618 con 66 miliardi di masse solari.

Crediti foto@Shutterstock