Mistero ad Isernia, è l’unica provincia senza contagiati da Coronavirus

In Italia solo Isernia è rimasta senza contagiati da Coronavirus: un primato, quello del capoluogo molisano, basato solo su rigore e rispetto delle regole? Cosa ha svelato il sindaco

Isernia senza contagiati da Coronavirus: la spiegazione

In Italia i contagiati sono più di 27mila, un numero che fa tremare tutti noi – e il resto del mondo – ma che incredibilmente non tange Isernia: è rimasta l’unica provincia senza contagiati da Coronavirus anche se gli abitanti non possono dirsi fuori pericolo.

Il capoluogo molisano conta circa 22mila abitanti, per un totale di 83mila in tutta la provincia e fin da subito il sindaco Giacomo D’Apollonio ha invitato alla responsabilità i suoi concittadini adottando misure preventive che fino ad oggi li hanno tenuti al riparo.

L’unico fortino “Coronavirus free”, infatti, ha da subito messo in campo controlli mirati per chi – come gli studenti fuori sede – rientrava dal Nord Italia e posti di blocco su strade e autostrade, nonché dato il via libera ad una generale sanificazione delle strade.

Inoltre la popolazione, caldamente invitata a restare a casa e rispettare le regole imposte dal Governo Conte, ha potuto contare su un aiuto fondamentale da parte delle istituzioni: la spesa a domicilio per i più anziani, lasciata ovviamente davanti al portoncino onde evitare contatti.

Isernia salva dal Coronavirus: le parole del sindaco

Il primo cittadino, intervistato dal quotidiano Repubblica, ha però fornito un’ulteriore spiegazione alla mancanza di contagiati da Coronavirus ad Isernia: oltre all’elevato senso civico della sua comunità, la “fortuna” del capoluogo del Molise è la grande presenza di spazi aperti.

“La mia gente ama stare all’aperto, abbiamo una larga campagna. Siamo pochi, ventiduemila in città, e con parecchio spazio intorno. Questo ci ha preservato, le distanze, i boschi, ma adesso – ha ammesso D’Apollonio – non è più sufficiente. Bisogna stare rintanati”.

Foto@Shutterstock