Una vecchia intervista riemerge dai social e ci mostra un lato inedito di Jannik Sinner a 18 anni: com’era davvero la sua vita prima del successo?

Ci sono immagini che tornano virali al momento giusto. Una di queste è la video-intervista pubblicata da SuperTennis TV, in cui un giovanissimo Jannik Sinner apre le porte della sua casa a Bordighera. Ha quasi 18 anni, vive con due coetanei e sogna in grande, ma il contesto è quello semplice e spartano di chi sta ancora costruendo il proprio futuro con determinazione e normalità.

Nella clip, Sinner mostra alla telecamera la cucina, la camera da letto, e persino l’angolo dove incorda le racchette da solo, per risparmiare sui costi. Si percepisce tutto l’impegno e il rigore con cui si prende cura dei piccoli dettagli della sua carriera, come l’attrezzatura o il bilancio delle spese.

A colpire oggi non è solo il contrasto tra la sua routine di allora e la fama globale raggiunta oggi, ma la sua naturalezza. “Solo sei anni fa si preoccupava di spendere tanto per le racchette, e oggi potrebbe comprarsi la fabbrica“, ha scritto un utente su X, centrando il punto: in quell’intervista c’è un ragazzo vero, che sogna sì di vincere Slam e diventare numero uno al mondo, ma che nel frattempo si organizza come può, con un incordatore personale e un pizzico di nostalgia per le montagne della sua Val Pusteria.

