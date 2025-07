Jannik Sinner ha vinto Wimbledon, ma è un’esclamazione spontanea e un gesto tenerissimo a raccontare chi è davvero.

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon. Ma più del trofeo, più dei punti ATP, a restare impressi nella memoria collettiva sono stati quei piccoli gesti che raccontano chi è davvero. Durante la finale, in un momento di tensione, le telecamere lo hanno colto mentre mormorava: “C’ho una sfiga“. Una frase semplice, autentica, detta con quell’accento che non ha mai voluto nascondere.

Sui social, in particolare su X, la scena è diventata virale in poche ore. “È la cosa più italiana che un italiano possa dire”, ha scritto qualcuno, con affetto. Perché in quella frase c’era tutto: la frustrazione di un momento che non va come si vorrebbe, la schiettezza di chi non si è mai costruito una maschera, e quella leggera autoironia che solo un italiano sa esprimere in piena finale.

Ma il momento più toccante è arrivato dopo il match point. Sinner non si è lasciato travolgere dal clamore né ha esultato in modo plateale. È corso, invece, verso le tribune. E lì, tra le prime file, lo aspettava una presenza speciale: la mamma, Siglinde. Poche parole, solo un abbraccio lungo e sincero. Uno di quelli che non hanno bisogno di essere spiegati.

LEGGI ANCHE:– Jannik Sinner, il bellissimo regalo per i principini reali: il gesto inaspettato davanti a Kate e William

Foto: Shutterstock