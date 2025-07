Ezio Greggio si sfoga su X dopo Juventus–Real Madrid: parole durissime e un confronto che fa discutere.

Ezio Greggio non ha mai nascosto la sua passione bianconera e stavolta ha deciso di andare giù duro. Dopo la partita tra Juventus e Real Madrid, finita con una sconfitta per la Vecchia Signora, il conduttore e tifoso storico ha pubblicato un post su X in cui ha espresso senza mezzi termini il suo disappunto. E le sue parole hanno rapidamente fatto il giro del web.

Greggio ha riconosciuto un buon avvio di gara da parte della Juventus, definendo il primo tempo “buonissimo”. A suo dire, la squadra guidata da Igor Tudor è andata vicina al gol almeno tre volte, mostrando anche una certa organizzazione e spirito di sacrificio. Tuttavia, nella ripresa, tutto è cambiato. Il Real Madrid ha colpito e, al momento dei cambi, il paragone tra le due squadre è diventato impietoso.

“Il Real fa entrare Mbappé e Modric”, scrive Greggio. “Noi Kostic e Koopmeiners: ho detto tutto”. Una battuta amara che sintetizza il cuore della sua critica: la rosa della Juventus, secondo lui, è ben lontana dall’essere competitiva ai massimi livelli europei. L’attacco è diretto e senza filtri: “Tudor ha fatto miracoli con una squadra che ha metà dei suoi giocatori mediocri o scarsi”.

“Basta mezze tacche e bidoni”, ha scritto il conduttore, usando toni netti per richiamare la società a scelte più coraggiose e ambiziose sul mercato. Nonostante lo sfogo, Greggio ha comunque ribadito il suo amore per la squadra, concludendo con un sentito “#ForzaJuve ora e sempre”.

