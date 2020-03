La Pinella il blog di Alessia Marcuzzi spegne 10 candeline. Era in dolce attesa di sua figlia Mia quando tutto iniziò e ora Alessia fa una sorpresa ai fan

Sono passati 10 anni da quando Alessia Marcuzzi ha aperto La Pinella, il suo blog dal quale regala tantissimi consigli e condivide piccoli pezzetti della sua vita. E per festeggiare un compleanno così importante, arriva una sorpresa per i fan.

La Pinella, il blog di Alessia Marcuzzi compie 10 anni: sorpresa per i fan

Alessia Marcuzzi apre le porte della sua casa ai tanti fan e nel video mostra i volti delle donne che l’hanno aiutata e supportata in questa avventura. Sono le sue amiche, coloro che sono state presenti nei momenti importanti della sua vita e che ancora condividono questo cammino insieme a lei.

La Pinella per i suoi 10 anni cambia un po’, come accade a tutte le bambine che compiono quell’età e così, si rinnova. Un restyling che Alessia ha fortemente voluto, affinché il blog potesse diventare un vero e proprio punto di riferimento per l’universo femminile.

“Il restyling de La Pinella doveva inizialmente uscire l’8 marzo in occasione della festa delle donne – racconta Alessia Marcuzzi – Ho deciso senza esitazione di rimandarlo perché stava succedendo quello che tutti sappiamo. Oggi però mi sono detta che forse invece è proprio il momento giusto, per distrarci un po’ ogni tanto e dare spazio al confronto, anche a quello ‘sano e leggero’ capace di farci compagnia”.

Nato mentre aspettava la sua secondogenita Mia, La Pinella è diventato negli anni un blog sempre più importante per le lettrici e anche per la stessa Marcuzzi che considera l’universo ad esso legato una seconda famiglia. Spontaneità, freschezza leggerezza, consapevolezza, autenticità: questi sono alcuni dei punti forti del blog e della sua ideatrice. Ma il merito non è solo della bella e brava conduttrice. Come dice lei stessa nel video, è stata supportata e aiutata da uno straordinario team di donne, esperte nei rispettivi settori, ma anche amiche nella vita di tutti i giorni.

Non resta che augurare e andare a vedere il suo nuovo look, online da oggi! www.lapinella.com

