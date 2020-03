La Superluna del 9 marzo accoglie la primavera: lo spettacolo in cielo

Il 9 marzo occhi puntati al cielo: arriva la seconda Superluna del 2020, più grande e più luminosa di quella vista a Febbraio.

Il 9 marzo il cielo sarà protagonista di un meraviglioso spettacolo: arriva la seconda Superluna dell’anno. Nel 2020 assisteremo a quattro di questi magici fenomeni.

La Superluna del 9 marzo non sarà la più spettacolare in se per se, ma grazie a Marte Giove e Saturno ancora presenti alle prime luci dell’alba, sarà ancora più suggestiva di quella vista a febbraio. Lo assicura l’Unione Astrofili Italiana:

“Con Marte, Giove e Saturno che danno ancora spettacolo tra le prime luci dell’alba e una raffica di congiunzioni ancora più suggestive di quelle di febbraio”.

Sarà più grande del 7% e più luminosa e il momento perfetto per ammirarla nel suo massimo splendore sarà poco dopo il tramonto quando sorgerà e avrà una posizione molto bassa all’orizzonte. Quali sono i luoghi da cui poterla ammirare al meglio in tutto il suo splendore e godere di una magica atmosfera? Per quanto riguarda Roma, il consiglio arriva dall’astrofisico Gianluca Masi che dalle pagine di Repubblica.it suggerisce alcune straordinarie location.

“Per ammirarla al meglio nel contesto della città io suggerisco luoghi sopraelevati o che lasciano tutto attorno un’ampia visuale – spiega Masi – quelli ideali sono per esempio il Circo Massimo, lato via dei Cerchi. Da Piazza del Popolo la si potrà vedere spuntare dal Pincio, o anche dal Gianicolo con tutta la skyline dell’Altare della Patria e Campidoglio. Dal Pincio la si potrà vedere sospesa su Villa Borghese. Ma soprattutto il Lungotevere. Sarà una splendida occasione per fare una passeggiata sul ‘lato Vaticano’, al calar del Sole, andando verso Trastevere e Isola Tiberina.”

Di luoghi speciali da cui vedere la Superluna a Roma ce ne sono tantissimi, non resta altro che fare la vostra scelta e ricordarvi di puntare gli occhi al cielo il 9 marzo. La prossima Super Super luna sarà ad Aprile.

Crediti foto@Kikapress