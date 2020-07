Un albergo senza pareti? Esiste e si trova in Svizzera. L'esperienza è molto suggestiva ed è tra i posti più instagrammabili del mondo.

Siete alla ricerca di luoghi instagrammabili ed esperienze suggestive? L’albergo senza pareti in Svizzera è quello che fa per voi.

L’albergo senza pareti è tra i posti più instagrammabili del mondo

Niente pareti, niente soffitti: questa è la particolarità di alcune suite create dalla catena alberghiera Zero Real Estate, in sette località della Svizzera. L’obiettivo è quello di far si che gli ospiti possano essere avvolti dalla straordinaria natura della Svizzera.

Vigneti, montagne panoramiche, saranno scenari come questi a fare da ‘pareti’ alle suite.Un’esperienza il cui costo è di circa 275€ e che comprende anche un moderno maggiordomo a disposizione degli ospiti: rifarà il letto, darà informazioni sulla regione in cui si trovano i clienti, fornirà pasti e soddisferà le loro richieste.

Uno di loro è Carola Holdener, maggiordomo di una delle suite immerse in un vigneto Weingut am Steinig Tisch. Come ha raccontato ad Insider.com, la prima volta che ha provato a preparare un letto in questo albergo senza pareti, ha impiegato 1 ora! Ma con la pratica ora le servono solo 10 minuti.

I letti sono appoggiati su di una piattaforma e per arrivare a quello nel vigneto di Carola si devono salire 400 gradini. Lì la Holdener li accoglierà con un bicchiere di spumante.

“Lo scopo è quello di avere qualcuno della comunità locale – ha dichiarato il co-fondatore di zero Real Estate Daniel Charbonnier – che provenga dalla regione che porti davvero un senso di proprietà e orgoglio all’esperienza. Alla fine della giornata, ciò che conta è come prendersi cura delle persone.”

Un’esperienza certamente suggestiva, quella di poter dormire sotto le stelle con i tutti i comfort di un albergo. Ma cosa succede se piove? Niente paura, il vostro maggiordomo è formato per accompagnarvi in un luogo coperto e proteggere la vostra suite da un possibile danneggiamento.

Crediti foto@Shutterstock