Papa Leone XIV già accomunato a Papa Benedetto XVI? L’abito talare di Prevost a molti ricorda quello di Ratzinger.

L’elezione di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, ha sconvolto gran parte degli osservatori, che non si aspettavano un pontefice statunitense. Molte critiche sono partite per puro pregiudizio, senza conoscere la storia e le posizioni personali di un papa che promette di farsi continuatore della linea pastorale già tracciata da Francesco. Sull’abito con il quale si è presentato dalla finestra della Basilica di San Pietro, però, in molti hanno notato alcuni dettagli che sembrano accomunarlo a un papa ben più conservatore: Benedetto XVI! Ma di quali dettagli si tratta? E se l’abito non fa il monaco è giusto giudicare l’immagine di un pontefice appena eletto da questi elementi? Se vuoi saperne di più, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock