Una volta bastava uscire al calar del sole per vederle danzare. Oggi le lucciole sono sempre più rare. Che fine hanno fatto? E dove si nascondono ancora?

Avete mai pensato che, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, la magia delle serate è data anche dalle lucciole? Da sempre simbolo di notti incantate e di un’infanzia sognante, il fatto di essere piccole stelle che sembrano cadute sulla Terra non fa altro che aumentare il loro fascino. Oggi, però, sembrano meno presenti e sempre più rare ed elusive. Vederle è diventato meno frequente rispetto ad un tempo e la loro apparizione non è affatto scontata come lo era una volta. Anzi, in certi casi sembra essere quasi un’eccezione. Ma dove sono andate a finire le lucciole? È ancora possibile riuscire ad ammirarle in una qualsiasi serata di giugno? La risposta è sì, ma per scoprire tutto quello che c’è da sapere non dobbiamo far altro che guardare insieme il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock