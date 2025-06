La prima prova della maturità 2025 è alle porte: le tracce potrebbero ispirarsi a ricorrenze, autori e temi culturali o storici rilevanti.

L’esame di maturità rappresenta un momento che unisce gli studenti italiani da Nord a Sud. Per loro si tratta di un momento decisivo, carico di aspettative, ma anche di emozioni e timori. Si comincia con la prima prova, quella di italiano, da sempre un banco di prova di competenze linguistiche ma, soprattutto, di capacità di pensiero critico e analisi della realtà. La data d’inizio è quella di mercoledì 18 giugno 2025, tanto che sono in tanti gli studenti che già si chiedono quali potrebbero essere le tracce della maturità di quest’anno e, soprattutto, quali sono le ricorrenze e le celebrazioni che in qualche modo potrebbero “ispirare” le buste del ministero. Noi ne abbiamo raccolte alcune. Proviamo a scoprirle insieme. Se vuoi farlo anche tu, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video.

