Maurizio Costanzo, la foto pubblicata dall’ex moglie Marta Flavi non è piaciuta a tutti: cosa ha postato sui social

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, ha pubblicato su Instagram una foto con un breve messaggio di addio dopo la sua morte, facendo scoppiare la polemica.

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto nella vita di molte persone. Tra queste c’è la sua ex moglie Marta Flavi, che ha deciso di pubblicare su Instagram una foto che non è piaciuta proprio a tutti, tanto da far subito montare la polemica. Ecco perché.

LEGGI ANCHE :– Maurizio Costanzo, la toccante frase che disse all’ultima puntata del Maurizio Costanzo show: non è andata proprio così

Marta Flavi ricorda Maurizio Costanzo ma i social esplodono. Ecco perché

Quella che ha postato Marta Flavi su Instagram è una foto che la ritrae insieme a Maurizio Costanzo nel giorno del loro matrimonio, accompagnata da un breve messaggio di addio, un semplice: “sono ancora sgomenta… buon viaggio Maurizio“.

Tuttavia, la scelta della foto non è stata condivisa da tutti i follower, che hanno espresso il loro dissenso nei commenti al post. Molti di loro hanno ritenuto che la Flavi avrebbe potuto scegliere un’immagine diversa, ritenuta più appropriata per ricordare il defunto marito.

Ecco alcuni commenti comparsi su Instagram: “Come riferito da lei ‘poco elegante andare al funerale’. Chapeau per questa affermazione, ma a mio modesto parere mettere questa foto per ricordarlo non è stato ‘elegante‘”. Oppure: “Carissima, poteva dedicarglielo ugualmente scegliendo una foto diversa“.

Nonostante le critiche, alcuni utenti hanno difeso la scelta della Flavi: “Carissima, è stata sua moglie anche per tanti anni ed erano una coppia unita poi le cose cambiano… è la vita. Ma la Signora Marta ha voluto dedicargli un pensiero, ci sta, hanno diviso tanti anni insieme“.

La Flavi ha risposto alle critiche con un semplice commento: “È stato mio marito“, suggerendo che quindi aveva il diritto di scegliere come ricordarlo.

Marta Flavi e Maurizio Costanzo si sono sposati il 7 giugno 1989 e il loro matrimonio finì circa un anno dopo con una separazione, prima del divorzio nel 1995. In ogni caso, la pubblicazione della foto ha suscitato molte emozioni tra i fan, che hanno comunque apprezzato il gesto della ex moglie di dedicare un pensiero a Costanzo.

Maria De Filippi, il regalo che gli ha lasciato Maurizio Costanzo: era una tradizione che avevano da 30 anni

Il matrimonio tra Marta Flavi e Maurizio Costanzo terminò proprio dopo l’inizio della relazione tra il giornalista e Maria De Filippi. Nel frattempo, però, sui social spunta una dolce tradizione tra lui e la sua quarta moglie.

La conduttrice di Amici e C’è posta per te compie gli anni il 5 dicembre. Maurizio Costanzo, ad ogni suo compleanno, aveva una tradizione: quella di regalarle un mazzo di fiori, delle rose rosse. Ad Un Giorno da Pecora fu lui a confessare: “Noi ci regaliamo sempre dei mazzi di fiori. Stiamo insieme da 30 anni, che ci dobbiamo regalare?”

Purtroppo, l’ultimo 5 dicembre, il 61-esimo compleanno di Maria de Filippi, è stato l’ultimo in cui la conduttrice ha ricevuto i fiori dal marito…

Photo Credits: Kikapress