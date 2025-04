Durante i funerali del Papa, Melania Trump avrebbe dato un ordine a Donald con tre parole. Il gesto svelato da un esperto di lettura labiale.

Anche nei momenti più solenni, i dettagli curiosi non sfuggono agli occhi degli osservatori più attenti: durante i funerali di Papa Francesco, Melania Trump è stata protagonista di un curioso episodio accanto al marito, Donald Trump. Secondo un esperto di lettura labiale, la first lady statunitense avrebbe sussurrato al presidente un ordine preciso, composto da sole tre parole, mentre si trovavano seduti tra i leader mondiali. Un gesto rapido, quasi impercettibile, ma che ha avuto un effetto immediato sul comportamento dell’inquilino della Casa Bianca, che ha subito mutato atteggiamento. Un piccolo retroscena che ora sta facendo il giro del mondo e che aggiunge un pizzico di curiosità a un evento solenne. Ma cosa avrà mai detto Melania al marito? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Donald Trump, i regali poco convenzionali che ha fatto a Melania per il suo compleanno da quando è diventato presidente: alcuni sono assurdi

Photo Credits: Kikapress