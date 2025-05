Antonio Conte rimane al Napoli? Le scene si moltiplicano e arriva anche l’immagine della moglie del tecnico azzurro.

Dopo la vittoria dello scudetto con il Napoli, il suo sesto a livello personale dopo quelli vinti con Juventus, Chelsea e Inter, la domanda sul fatto se Antonio Conte rimanga o meno è sempre più diffusa tra i tifosi. Si dice che per lui sia pronto un nuovo contratto alla Juventus, della quale è stato già sia capitano che allenatore… Nel frattempo, tra le immagini della festa del Napoli del 26 maggio, ce n’è una che mostra la moglie di Antonio Conte, Elisabetta, sul pullman della squadra… Ma cosa avrà mai detto la donna ai tifosi? Se te lo sei perso, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress