Occhi puntati al cielo il prossimo 29 Aprile: un Asteroide di 4 km di diametro sfiorerà la Terra. La notizia data dalla NASA e dal CNEOS

Il 29 Aprile prossimo, un asteroide di 4 Km di diametro sfiorerà la Terra. Lo rivelano NASA e CNEOS.

NASA: “Un asteroide di 4 km diretto verso la Terra”, quando vederlo

Ha un diametro compreso tra i 2 e i 4 chilometri e il prossimo 29 Aprile l’Asteoride (52768) 1998 OR2 seguendo la sua traiettoria spaziale sfiorerà la Terra. Lo annunciano gli scienziati di Cape Canaveral e del CNEOS in California.

Si tratta di una vecchia conoscenza, perché questo Asteroide infatti ha già fatto visita al nostro pianeta 11 anni fa: era il 12 marzo 2009. Il CNEOS (Center for Near Objects Studies dipartimento della NASA che ha il compito di studiare tutti i corpi celesti la cui traiettoria coinvolge la Terra) ha fatto sapere che l’asteroide sta viaggiando ad una velocità di 8,7 km al secondo e che passerà a 0,04205 UA (unità astronomiche) ovvero a 6.29 milioni di chilometri dalla Terra.

“Sebbene abbia dimensioni paragonabili al Monte Bianco – ha detto Gianluca Masi, astrofisico responsabile del Virtual Telescope Project di Roma – l’asteroide 52768 non rappresenta alcun rischio per il nostro pianeta”

Non ci sarà quindi da preoccuparsi, ma se butteremo il naso all’insù potremo osservarlo anche in Italia. Basterà munirsi di un semplice binocolo e puntare gli occhi al cielo intorno alle 10:56 del mattino del 29 aprile.

Per la sua grandezza questo corpo celeste rientra nella categoria degli asteroidi potenzialmente pericolosi e il suo passaggio suscita un grande interesse nel mondo astrofisico e non solo. Per la NASA e il CNEOS rientrano in questa categoria tutti quei corpi celesti con diametro dal chilometro in su. Nel caso in cui un asteroide di tali dimensioni dovesse impattare con la Terra le conseguenze sarebbero disastrose, perché potrebbe causare onde anomale e terremoti.

Crediti foto@Shutterstock