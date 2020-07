Un SMS che invita a scegliere un premio: è questo il messaggio truffa che molti stanno ricevendo e che sfrutta il nome della catena Euronics.

Quante volte capita di ricevere SMS o email contenenti messaggi in cui vi dicono che avete vinto qualcosa? Purtroppo da qualche giorno, molti utenti sono tornati a riceverne uno mandato apparentemente dalla catena di negozi Euronics. Attenzione: è una truffa.

Non aprite questo SMS è una truffa: il finto concorso a nome Euronics

“Ciao Mario, sei uno dei vincitori di Roma del concorso Euronics. Seleziona qui il tuo prodotto: link”

Abbiamo inserito nome della persona, città e link puramente di fantasia a titolo esplicativo, ma il testo del messaggio che molti utenti hanno ricevuto nelle ultime ore recita proprio questo. Nessun premio in realtà attende l’utente, bensì una truffa realizzata per ottenere i dati personali, poi rivenduti al dark web. La catena Euronics non sta promuovendo niente di tutto questo, e si è trovata coinvolta a sua insaputa associata a questa trappola.

Non è un sistema nuovo, bensì una tipologia di truffa collaudata che fa leva sulla buona fede delle persone e che a volte ha visto anche la sottrazione di denaro ai poveri mal capitati. L’unica soluzione è quella di non cliccare sul link e di cancellare immediatamente il messaggio.

Crediti foto@Shutterstock