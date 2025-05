Mai schiacciare le blatte: rilasciano allergeni e germi nocivi. Scopri perché è meglio usare altri metodi per eliminarle in sicurezza.

Quando ci si imbatte in una blatta in casa, la reazione più istintiva è eliminarla con un colpo secco. Ma schiacciare questi insetti è tutt’altro che una buona idea, anzi: può essere pericoloso per la salute.

Le blatte, infatti, trasportano batteri, germi e allergeni. Quando vengono schiacciate, il loro corpo rilascia sostanze potenzialmente irritanti che possono diffondersi nell’ambiente. In alcune persone, soprattutto se soggette ad allergie o problemi respiratori, queste particelle possono scatenare crisi d’asma, dermatiti o reazioni allergiche.

A ciò si aggiunge un rischio meno noto: molte blatte femmine portano uova all’interno del corpo. Schiacciarle può causare la fuoriuscita e la dispersione delle ooteche (le capsule che contengono le uova), facilitando inavvertitamente la proliferazione dell’infestazione.

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme: per evitare la diffusione di agenti patogeni, è meglio non entrare in contatto diretto con questi insetti. La soluzione, quindi, non è schiacciarle, ma adottare metodi alternativi come trappole, esche e repellenti naturali.

Per tenere lontane le blatte, è fondamentale mantenere gli ambienti puliti, asciutti e privi di briciole o residui alimentari. Inoltre, sigillare fessure e crepe nei muri o nei pavimenti può evitare che questi insetti trovino rifugio in casa.

In caso di infestazione estesa, meglio affidarsi a professionisti della disinfestazione, evitando rimedi improvvisati che potrebbero peggiorare la situazione.

LEGGI ANCHE:– Blatte, il trucco dello zucchero in casa per sbarazzarsene velocemente

Foto: Shutterstock