Sui social si rincorrono voci sul futuro Papa e un anagramma che farebbe pensare al misterioso “Petrus Romanus” della profezia di Malachia.

C’è parecchio fermento intorno al prossimo conclave e, come spesso accade in questi momenti di attesa, tornano a circolare profezie e aneddoti legati alla figura del “Papa che verrà”. Sui social, in particolare, sta prendendo piede una teoria secondo la quale uno dei cardinali più papabili avrebbe un nome che, anagrammato, coinciderebbe con “Petrus Romanus”, ovvero l’enigmatico ultimo pontefice predetto da San Malachia. La curiosità ha scatenato una vera caccia al dettaglio tra lettere e simbolismi, alla ricerca del cardinale che risponda a tutti i requisiti. Ma si tratta davvero di un segno del destino o solo dell’ennesima suggestione virale che viene dalla rete? Le congetture non si placano… Scopriamole insieme guardando il nostro nuovo video!

