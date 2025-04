Un gel innovativo potrebbe presto cambiare per sempre la cura dei denti. Un gruppo di scienziati giapponesi ha infatti sviluppato un trattamento sperimentale in grado di stimolare la ricrescita dentale naturale, aprendo la strada a una vera e propria rivoluzione nell’odontoiatria.

Alla base del funzionamento di questo gel c’è un anticorpo monoclonale progettato per bloccare l’attività della proteina USAG-1, responsabile della soppressione della crescita dentaria. Interrompendo questa funzione, il corpo è in grado di riattivare la formazione di nuove gemme dentali, generando veri e propri denti biologici.

I primi risultati sono stati ottenuti in laboratorio, su animali come topi, furetti e cani. Gli scienziati sono riusciti a far crescere nuovi denti direttamente nella mascella, senza interventi chirurgici o impianti artificiali. Nessun effetto collaterale significativo è stato riscontrato, il che rende il gel promettente anche per le future sperimentazioni cliniche sull’uomo, previste a partire dal 2025.

Questa terapia potrebbe sostituire otturazioni, impianti e protesi, soprattutto nei casi di agenesia dentale (mancanza congenita di denti) o in persone che hanno perso denti a causa di traumi o carie gravi. Il trattamento sarebbe semplice: il gel verrebbe applicato localmente nella zona interessata, riattivando la capacità rigenerativa dell’organismo.

Secondo i ricercatori, se i test clinici daranno risultati positivi, questo approccio potrebbe diventare disponibile in pochi anni, rendendo possibile una “terza dentizione” anche in età adulta. Un passo avanti straordinario per milioni di pazienti in tutto il mondo.

Foto: Shutterstock