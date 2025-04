Chi è la donna con i fiori gialli comparsa tra la folla per rendere omaggio a Papa Francesco? Una storia commovente.



Papa Francesco, il Pontefice che ha saputo parlare al cuore del mondo, è stato salutato da migliaia di fedeli accorsi per rendergli omaggio. Ma tra i volti in fila davanti alla sua bara, esposta nella basilica di San Pietro, ce n’è anche uno che ha colpito in modo particolare gli occhi dei fedeli. Anche perché con un gesto semplice, ripetuto nel tempo, racchiude una storia profonda e toccante. Stiamo parlando di Carmelina, la signora dai fiori gialli. Ma chi è veramente? E perché proprio lei ha attirato ancora una volta l’attenzione, persino in un momento così solenne? Un dettaglio, un ricordo, un filo invisibile la lega al pontificato di Papa Francesco. Se vuoi scoprire qual è la verità dietro l’immagine, qual è questo racconto che parla di silenziosa grandezza e di vite che lasciano il segno, non ti resta che guardare con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress