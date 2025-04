Sulla morte di Papa Francesco si sono riunite diverse teorie del complotto, tra chi sostiene che il papa sia morto settimane fa e chi che sia stato rimpiazzato con un sosia, ma c’è anche chi ha notato delle ‘croci rovesciate‘ alla Basilica di San Pietro. Proprio così, nella basilica romana è semplice notare che esistono numerose croci “a testa in giù”, che molti collegano al simbolo del satanismo. Non è un caso che i più fantasiosi e complottisti stiano dando vita a tutta una serie di nuove teorie sul perché queste croci siano rovesciate, ma la verità è ben più semplice. Curioso di scoprirla anche tu? Se vuoi farlo, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Papa Francesco, il miracolo che avrebbe voluto fare: ‘non sono riuscito ancora…’. Cosa confessò 9 anni fa

Photo Credits: Kikapress