Wikipedia blocca la pagina di Papa Francesco: il vandalismo colpisce anche la memoria del pontefice. Cosa è successo?



Chi in queste ore ha provato ad accedere alla pagina Wikipedia di Papa Francesco per rileggere alcune notizie sulla sua biografia, avrà notato uno strano lucchetto giallo accanto al titolo. Si tratta di un blocco temporaneo imposto alla pagina che è diventata “semiprotetta” a causa di un fenomeno assurdo che interessa spesso l’enciclopedia più famosa del web: il vandalismo. Questo è successo sia sulla pagina italiana che su quella in inglese, dato che sono state vittima di numerose manomissioni dolose, talvolta volte ad infangare la memoria del pontefice, altre per scopi politici o semplicemente goliardici (di cattivo gusto). Se vuoi scoprire di più a riguardo, non ti resta che guardare il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock