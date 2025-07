Da giovane studente a Pontefice: l’immagine che sta facendo il giro del web svela un passato poco conosciuto di Papa Leone XIV

Una riga di baffi curati, lo sguardo serio ma gentile, una camicia con colletto largo sotto un maglione a V. Così appariva Robert Prevost, oggi Papa Leone XIV, in uno scatto del 1980 che in queste ore sta facendo il giro dei social. La foto — tratta da un annuario studentesco — è diventata virale su X, dove centinaia di utenti si dicono sorpresi nel vedere il Pontefice in versione “giovane americano anni Ottanta”.

Aveva solo 24 anni, viveva a Chicago, studiava teologia ed era già membro dell’Ordine di Sant’Agostino (OSA). Nonostante il volto oggi ci sia familiare nelle vesti papali, in quell’immagine Bob — così lo chiamavano allora — sembra un’altra persona. I capelli sono scuri e folti, il viso magro e teso da una concentrazione studiosa, e nulla in quell’aspetto semplice farebbe pensare che sarebbe diventato il primo Papa statunitense della storia.

La foto, seppur in bianco e nero, racconta molto: uno stile sobrio, lo stesso che ha mantenuto negli anni anche come missionario in Perù, dove visse per decenni tra i poveri, difendendo seminaristi dai militari e organizzando manifestazioni per la giustizia sociale.

Foto: Shutterstock