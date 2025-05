Papa Leone XIV ispira un gesto che il web già chiama “miracolo”: cosa è successo durante la sua prima messa.

Sembrerà solo un gesto, una stretta di mano, ma è un momento che ha fatto il giro del mondo: durante la sua messa inaugurale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha assistito – e forse ispirato – quello che i media stanno già definendo il suo “primo miracolo”. Il nuovo Pontefice, appena salito al soglio di Pietro, non ha ancora pronunciato encicliche o visitato terre lontane, ma ha già dato un segnale potente. Ed è proprio nella solenne cornice della celebrazione che un gesto diplomatico inaspettato ha acceso la speranza: quello tra JD Vance e Volodymyr Zelensky, due figure simbolo di visioni contrapposte, che si sono riconosciute pubblicamente sotto lo sguardo del Papa. Un segnale? Un auspicio? Per molti, un piccolo miracolo di pace. Ma cosa è successo davvero? Non ci resta che scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

