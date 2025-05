Durante il suo debutto in Piazza San Pietro, un dettaglio ha attirato l’attenzione globale. Il valore? Sorprendente.

Nel giorno della sua presentazione ufficiale al mondo, Papa Leone XIV ha attirato l’attenzione anche per un dettaglio sottile e sorprendente: l’orologio che portava al polso.

Molti si sono chiesti se il segnatempo indossato fosse un pezzo di alta orologeria. A sorpresa, la risposta è no. Nessun Rolex, nessuna maison svizzera da collezione. Al contrario, si tratta di un modello tanto semplice quanto raro: il Wenger Swiss Military 7223X, prodotto negli anni ’90. Il marchio Wenger, noto anche per i famosi coltellini svizzeri, ha prodotto questo modello prima di essere acquisito da Victorinox.

Questo orologio, con cassa in PVD nero e una caratteristica lunetta rossa, non supera i 150 euro di valore. Attualmente è quasi impossibile da reperire online, eppure sta suscitando grande interesse proprio per la sua connessione simbolica con il nuovo Pontefice.

La scelta ricorda immediatamente quella del suo predecessore, Papa Francesco, che portava un Casio da 15 euro. Una continuità che non appare casuale. Entrambi sembrano voler lanciare un messaggio chiaro: il potere spirituale non ha bisogno di ostentazione. Il valore non risiede nel prezzo, ma nel significato.

LEGGI ANCHE:– Papa Francesco, “è il suo primo miracolo dopo la morte”: cosa svela il nuovo Pontefice in un discorso informale

Foto: Shutterstock