Papa Leone XIV rompe la tradizione recente e sceglie una storica meta estiva… Ma quanti giorni resterà lontano dal Vaticano?

Dopo anni in cui i Papi avevano abbandonato la tradizione della villeggiatura estiva, Papa Leone XIV riporta in vita un’abitudine secolare: trascorrere parte dell’estate a Castel Gandolfo. A differenza del suo predecessore, che ha sempre preferito restare a Santa Marta anche nei mesi più caldi, l’attuale pontefice ha scelto di prendersi una pausa dal clima torrido della capitale, concedendosi due soggiorni in una delle residenze papali più suggestive.

Nel complesso, Papa Leone XIV trascorrerà 17 giorni complessivi di “ferie” distribuiti in due momenti. Il primo periodo di riposo inizierà domenica 6 luglio, quando Leone XIV lascerà il Vaticano nel pomeriggio per trasferirsi nelle Ville Pontificie, affacciate sul lago Albano. Il soggiorno durerà fino a domenica 20 luglio, con un calendario che non prevede solo riposo. Domenica 13 luglio, infatti, celebrerà la messa nella parrocchia di San Tommaso da Villanova e guiderà l’Angelus nella centralissima Piazza della Libertà, come accadeva ai tempi di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. La settimana successiva, il 20 luglio, sarà ad Albano per una funzione mattutina, per poi tornare a Castel Gandolfo e, nel pomeriggio, fare rientro in Vaticano.

Ma non è finita. Il pontefice tornerà ancora una volta nella residenza estiva per il periodo di Ferragosto. Il secondo soggiorno comincerà il 15 agosto, con la celebrazione della messa e l’Angelus in piazza, e proseguirà fino a domenica 17 agosto, giorno in cui è previsto un nuovo Angelus prima del definitivo rientro a Roma.

Foto: Shutterstock