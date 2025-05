Quanto costa un conclave? Dietro l’elezione del nuovo Papa c’è una macchina organizzativa dalle spese decisamente elevate.

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla Cappella Sistina in attesa dell’annuncio del nuovo Papa, c’è un aspetto poco raccontato ma non meno rilevante del Conclave: quello economico. Dietro la solennità dei riti e la spiritualità della scelta, si muove una complessa macchina organizzativa che comporta costi elevati, tra logistica, sicurezza, ospitalità e gestione dei cardinali elettori. Dai viaggi internazionali agli alloggi vaticani, passando per gli stipendi mensili e le spese accessorie, tutto è pianificato nei minimi dettagli. Il Conclave, insomma, non è solo un momento cruciale per la Chiesa cattolica, ma anche un’operazione economica su vasta scala, gestita tra Vaticano e Stato italiano. Ma quanto costa davvero il conclave? Se vuoi scoprirlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

