“La pace sia con tutti voi”. Con queste parole, pronunciate il giorno della sua elezione, Papa Leone XIV ha scelto di aprire anche il suo profilo Instagram ufficiale, confermando la volontà di essere un pontefice vicino alle persone anche attraverso i nuovi linguaggi digitali. L’account, @Pontifex, ha superato in poche ore i 12 milioni di follower, un risultato straordinario che testimonia l’interesse globale verso il nuovo successore di Pietro.

Il primo post pubblicato dal Santo Padre è una raccolta di 17 immagini accompagnate da un messaggio multilingue di pace, rivolto a tutti i popoli del mondo. Un giorno dopo, è arrivato un secondo post con nuove foto legate agli impegni ufficiali dei primi giorni di pontificato. Grande attenzione anche per le storie del profilo, dove è comparso lo scatto insieme al tennista Jannik Sinner, ricevuto in Vaticano con una racchetta in dono.

L’apertura del profilo rappresenta una continuità con l’impegno social dei suoi predecessori: Benedetto XVI aveva inaugurato l’account @Pontifex su Twitter nel 2012, poi ereditato da Papa Francesco, che aveva anche aperto il suo profilo Instagram personale, @Franciscus. Proprio quest’ultimo profilo resterà online come archivio commemorativo, con la dicitura “Ad Memoriam”.

Foto: Shutterstock