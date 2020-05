Scoperta la galassia più lontana di sempre, è mistero sulla sua formazione

E’ stata soprannominata ‘Wolfe Disk’ ed è la galassia più lontana di sempre mai rilevata fino ad oggi. E’ simile al sistema della Via Lattea, la galassia in cui si trova il nostro sistema solare, ma la sua formazione è ancora un mistero.

L’Universo non smette di stupirci e regalare nuove affascinanti scoperte: è il caso di DLA0817g, la galassia più lontana di sempre mai osservata fino ad oggi. E’ stata individuata dal National Radio Astronomy Observatory utilizzando l’Atacama Large Millimeter submillimeter Array (ALMA).

Si tratta di una galassia a forma di disco rotante, formatasi circa 1,5 miliardi di anni dopo il Big Bang. Ha una massa più grande del nostro Sole di circa 72 miliardi di volte e per vederla, gli scienziati si sono spinti ad oltre 12,5 miliardi di anni luce. Inoltre DLA0187g gira ad una velocità di 272 km, simile a quella della Via Lattea.

