Napoli o Inter? L’intelligenza artificiale ha simulato l’ultima giornata di Serie A e ha previsto chi alzerà lo Scudetto. Ecco il risultato finale.

Con l’ultima giornata di Serie A alle porte, cresce l’attesa per conoscere il verdetto finale della stagione: sarà il Napoli o l’Inter a sollevare il trofeo? A provare a sciogliere l’enigma è l’intelligenza artificiale, che ha elaborato una simulazione dettagliata degli ultimi 90 minuti di campionato. Il risultato? Una profezia precisa e sorprendente.

Secondo l’analisi generata da un sistema AI avanzato, sarà il Napoli a trionfare. Il software ha ipotizzato che la squadra partenopea vincerà 2-0 contro il Cagliari in un Maradona gremito e in pieno fermento. Il risultato garantirebbe al Napoli gli 82 punti finali, sufficienti per superare di una sola lunghezza l’Inter, ferma a 81.

Ma l’Inter, secondo l’intelligenza artificiale, non sarà da meno. I nerazzurri, impegnati contro il Como, conquisteranno la vittoria per 2-1. Una prestazione positiva ma non abbastanza per ribaltare la classifica. A pesare sulla squadra milanese, secondo la previsione, sarà anche la concentrazione divisa tra campionato e Champions League, oltre all’assenza del tecnico in panchina.

La simulazione ha preso in considerazione non solo fattori tecnici e statistici, ma anche l’ambiente emotivo delle squadre, la pressione del momento e lo stato mentale dei giocatori. Elementi che, nel caso del Napoli, sembrano giocare a favore: la spinta dei tifosi, la solidità dimostrata negli ultimi match e la voglia di scrivere la storia si sono rivelati decisivi nella proiezione AI.

Il pronostico suggerisce anche che sarà una serata carica di tensione fino all’ultimo secondo, con l’Inter che continuerà a sperare in un miracolo fino al fischio finale. Ma, almeno secondo la macchina, sarà il Napoli a festeggiare: un ritorno al vertice del calcio italiano costruito su entusiasmo, concretezza e fame di vittoria.

Foto: Shutterstock