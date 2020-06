Esistono altre forme di vita nell'Universo simili alla nostra? o forse siamo soli? Un gruppo di scienziati di un'università britannica rispondono al quesito

C’è vita nell’Universo? Siamo forse soli? Sono domande che affascinano e attanagliano le menti di esperti e non. L’astrofisica Margherita Hack ha sempre sostenuto che esistono nell’Universo altre forme di vita. Ora uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Nottingham afferma: nella nostra galassia, la Via Lattea, ci sarebbero 36 civiltà comunicanti.

Siamo soli nell’universo? “Nella Via Lattea 36 civiltà comunicanti”, lo studio

Come si legge nell’articolo riportato dalla Cnn, uno studio coordinato da Christopher Conselice e pubblicato sulla rivista scientifica ‘The Astrophisical Journal‘ avrebbe dato una risposta al secolare quesito.

“I nostri calcoli – ha spiegato Conselice – indicano che nella Via Lattea dovrebbero già esserci 36 civiltà attive”.

Applicando un nuovo approccio denominato Limite astrobiologico copernicano, gli esperti hanno usato una serie di equazioni applicate alla teoria dell’evoluzione su scala cosmica. In questo modo hanno calcolato il tempo medio per la comparsa di una civiltà simile alla nostra. Questa si manifesterebbe, su pianeti che si trovano su un’orbita abitabile di una stella, a 4,5 – 5,5 miliardi di anni dopo la formazione del pianeta stesso.

Tuttavia la distanza media a cui si troverebbero queste civiltà è di circa 17000 anni luce; ogni forma di comunicazione sarebbe dunque difficile con le attuali tecnologie. Chissà però, forse un giorno riusciremo a mandare o ricevere un messaggio da loro.

D’altronde pensare che nell’Universo non esistano altre forme di vita come la nostra, e che quindi il Pianta Terra sia unico nella sua specie è forse un pensiero un po’ azzardato. Forse ha ragione il guru Quelo (interpretato da Corrado Guzzanti), che in un programma satirico di diversi anni fa condotto da Serena Dandini, alla domanda ‘C’è vita nell’Universo’ rispondeva ‘Si ma solo il sabato sera’.

