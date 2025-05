Sinner domina, ma è Casper Ruud a sorprendere tutti con una reazione ironica e sportivissima. E il pubblico lo applaude.

Ai quarti di finale degli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha messo in scena una delle sue migliori prestazioni, schiacciando Casper Ruud con un netto 6-0, 6-1. Ma a sorprendere il pubblico non è stato solo il dominio assoluto del numero 1 al mondo: a fare notizia è stata anche l’incredibile reazione del tennista norvegese, che ha festeggiato con un sorriso e un’esultanza ironica l’unico game vinto, scatenando applausi e simpatia da parte del pubblico. In un momento in cui l’umiltà e la sportività sembrano spesso fuori moda, Ruud ha dimostrato come si può perdere con classe e affrontare anche le sconfitte con leggerezza, grinta e rispetto. Un gesto che ha fatto breccia nei cuori degli appassionati e che ricorda a tutti perché amiamo questo sport. Ma cosa è successo davvero? Scopri di più nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock