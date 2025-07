La finale tra Sinner e Alcaraz ha segnato la storia di Wimbledon, sai davvero quanto ha guadagnato l’azzurro? La cifra è da capogiro.

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 non è soltanto una pietra miliare nella storia del tennis italiano: è anche un trionfo che porta con sé un guadagno milionario. Dopo aver battuto in quattro set lo spagnolo Carlos Alcaraz, Sinner ha incassato un premio in denaro che lo proietta tra gli atleti più pagati della stagione.

Il montepremi totale del torneo quest’anno ha raggiunto un nuovo record: oltre 53,5 milioni di sterline. Un incremento del 7% rispetto all’edizione precedente, che ha premiato generosamente non solo i finalisti ma anche chi ha raggiunto i turni intermedi. Sinner, in qualità di campione del singolare maschile, ha ricevuto un assegno da 3 milioni di sterline — poco più di 3,5 milioni di euro. Alcaraz, finalista sconfitto, ha comunque portato a casa 1,52 milioni di sterline, circa 1,78 milioni di euro.

Il premio di quest’anno per il vincitore è aumentato di oltre l’11% rispetto al 2024. Un segnale chiaro dell’interesse crescente verso Wimbledon e della volontà degli organizzatori di garantire una distribuzione dei ricavi più equa tra i giocatori. E non si parla solo di denaro: Sinner ha conquistato anche 2.000 punti ATP, fondamentali per rafforzare il suo ranking mondiale.

Foto: Shutterstock