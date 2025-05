Jannik Sinner vola alto, ma non è ancora il tennista più ricco della storia. A sorpresa, in cima alla classifica c’è qualcun altro!

Jannik Sinner continua a far parlare di sé dentro e fuori dal campo: giovanissimo, talentuoso e già tra i tennisti più forti del mondo, ha conquistato trofei e milioni con una rapidità impressionante. Ma, nonostante gli ultimi successi e i numerosi sponsor, c’è ancora un traguardo che non ha raggiunto: quello di essere il tennista più ricco e pagato di sempre. Secondo l’aggiornamento 2025 della classifica ATP sul “Career Prize Money”, l’azzurro deve ancora rincorrere alcune leggende del tennis mondiale che hanno accumulato patrimoni stratosferici grazie ai premi dei tornei e non solo. E la sorpresa più grande è che nemmeno uno dei nomi più celebri del tennis contemporaneo è in vetta. Curiosi di sapere chi occupa il primo posto? Andiamo a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock