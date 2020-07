Terremoti scatenati dal Sole, affascinante ipotesi tutta italiana

Che le stelle possano avere un’influenza sugli eventi naturali del nostro pianeta, è una credenza che si tramanda fin dalle culture più antiche. Ora una ricerca scientifica apre una possibilità che non si tratti di una fantasia bensì di realtà. I terremoti potrebbero essere scatenati dal Sole.

Una ricerca tutta italiana condotta dall’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, CNR e Università della Basilicata, potrebbe sovvertire una delle certezze avute fino ad ora. Il responsabile dei terremoti non sarebbe il movimento differenziale delle zolle terrestri, bensì il Sole.

“Nessuno di noi vuole metterla in dubbio — precisa Paolo Harabaglia, dell’Università della Basilicata — ma il contributo indotto dalle variazioni di carica dovute all’attività solare rappresenta una piccola quantità di sforzo che, destabilizzando faglie già vicine al punto critico, genera quella correlazione tra i terremoti a larga scala che finora non riuscivamo a spiegare”.

La ricerca pubblicata sul Scientific Report della rivista Nature, è solo all’inizio e la strada che deve percorrere è lunga; certo è che l’incip è di grande interesse. La correlazione tra Sole e terremoti arriva dallo studio dei dati forniti dal satellite Soho, che registra la densità di protoni prodotti dall’attività solare e la loro velocità. Secondo quanto scoperto, una determinata attività solare, influenzerebbe l’attività sismica terrestre.

Una scoperta che, se venisse confermata, potrebbe portare una rivoluzione nel metodo per prevenire i terremoti.

“Oltre ad essere di fondamentale importanza per comprendere in dettaglio i processi di generazione dei terremoti – precisa Claudia Troise, ricercatrice dell’Ingv affiliata all’Ino-Cnr – potrebbe in un futuro prossimo spalancare le porte alla loro previsione, su basi estremamente più solide e molto diverse da come avremmo finora immaginato”.