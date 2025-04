Antonino Spinalbese confessa di non indossare intimo in casa: le battute delle coinquiline scatenano il richiamo degli autori in confessionale.

Nella casa di The Couple, anche il dettaglio più intimo può diventare motivo di… discussione collettiva. E così, negli ultimi giorni, Antonino Spinalbese si è trovato al centro di una scena piuttosto imbarazzante (e decisamente esilarante), dopo aver ammesso candidamente di girare per casa senza indossare biancheria intima.

La rivelazione ha scatenato una raffica di commenti tra le coinquiline, in particolare Giorgia Villa e Laura Maddaloni, che non hanno perso l’occasione per commentare con ironia. Il tutto con un certo entusiasmo da spogliatoio femminile che non è passato inosservato nemmeno agli autori del programma.

Durante un momento di chiacchiere leggere, Giorgia ha infatti riportato divertita la confidenza ricevuta da Spinalbese: “Dice che così è subito pronto!“, una frase che ha fatto scoppiare il gruppo in una risata generale. A rincarare la dose ci ha pensato Irma Testa, che tra una battuta e l’altra ha aggiunto: “Scherziamo anche perché, fosse per noi, se lo può tenere lì dov’è“.

le han chiamate in confessionale perchè perculavano spinalbese che gira senza mutande

"dice che così è subito pronto"

Irma "scherziamo anche perchè fosse per noi se lo può tenere li dov'è" 😎 notte a tutti #thecouple pic.twitter.com/8k7Xhix8yB — 琴音-雅美 (@TrashAddicted01) April 16, 2025

Toni goliardici, certo, ma che non sono piaciuti agli autori, che hanno preferito frenare la deriva troppo esplicita di certi siparietti. Così, nel pomeriggio, Giorgia e Laura sono state invitate in confessionale per un “richiamo soft”, un avvertimento più formale che severo, volto a mantenere un equilibrio tra leggerezza e rispetto nei toni.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy