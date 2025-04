La diretta di The Couple è stata sospesa dopo la morte del Papa, ma senza spiegazioni. Gli utenti si chiedono: che fine hanno fatto i concorrenti?

La morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, ha portato a una riorganizzazione straordinaria dei palinsesti televisivi. Tra i programmi coinvolti anche The Couple, il reality in onda su Mediaset Extra con diretta h24, che è stato sospeso senza preavviso né comunicazioni ufficiali. Un silenzio che ha generato un’ondata di domande e perplessità tra gli spettatori, soprattutto sui social.

Sui canali ufficiali del programma, nessuna nota. Così, su X (ex Twitter), hanno cominciato a comparire commenti ironici e disorientati: “Ma quelli di #TheCouple che fine hanno fatto? Stanno ancora lì?”, oppure “Bella domanda, in teoria sì, altrimenti spero avrebbero rilasciato qualche comunicato… anche perché il televoto è ancora attivo.”

La questione non riguarda tanto il rispetto dovuto a un evento di portata globale come la scomparsa del Papa, quanto l’assenza totale di trasparenza nei confronti del pubblico. Per molti fan, la diretta continua è parte integrante dell’esperienza di visione: interromperla equivale a spezzare il patto con lo spettatore.

C’è anche chi suggerisce alternative più equilibrate: “Non ha senso interrompere la diretta h24. Se proprio volevano mandare approfondimenti sulla morte del Papa anche sul canale 55, potevano almeno lasciare la live online.”

Nel frattempo, la conferma è arrivata solo dopo ore di incertezza: la diretta riprenderà mercoledì mattina. Ma due giorni di stop senza comunicazioni ufficiali hanno lasciato l’amaro in bocca a molti fan. Il televoto, rimasto attivo durante la sospensione, ha contribuito a rendere ancora più caotica la situazione.

