Durante il concerto più atteso della tournée, Ultimo ha rivelato qualcosa che i fan intuivano da giorni. Ma c’è un dettaglio che ha fatto impazzire tutti.

Era nell’aria da giorni, ma nessuno sapeva con certezza quando sarebbe arrivato. Poi, durante il concerto di domenica 13 luglio 2025 allo Stadio Olimpico di Roma – terza e più intensa tappa nella Capitale – Ultimo ha deciso di rompere il silenzio e fare l’annuncio che molti aspettavano: il “raduno degli ultimi” si farà davvero.

E in fondo, i suoi fan più affezionati se lo aspettavano. Già il giorno prima, Ultimo aveva diffuso un video sui social in cui sorvolava in elicottero una zona ben nota di Roma. Bastava un colpo d’occhio per riconoscerla: era Tor Vergata, quartiere dell’area sud-est della Capitale.

La scelta del luogo, carica di significato per l’artista cresciuto proprio nei dintorni, ha emozionato chi lo segue fin dagli inizi. Ed è proprio lì che si terrà l’evento speciale annunciato dal palco: un raduno, un maxi-concerto programmato per il 4 luglio 2026 e che vuole essere un inno alla condivisione, alla musica e al senso di comunità.

LEGGI ANCHE:– La compagna di Ultimo al concerto, Jacqueline Luna Di Giacomo stupisce i fan del cantante. Cosa fa a ogni concerto

Foto: Kikapress